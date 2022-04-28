Вашингтон выдал новые разрешения на экспорт СПГ с прицелом на поставки в Европу

Власти США удовлетворили две заявки на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны, не имеющие соглашений о свободной торговле с Соединенными Штатами, на фоне приостановки поставок российского газа в ряд европейских стран.
Разрешения на экспорт СПГ были выданы проекту Golden Pass LNG, совместному предприятию Qatar Petroleum и Exxon Mobil Corp., и проекту Magnolia LNG, принадлежащему Glenfarne Group LLC, сообщает агентство Bloomberg.
"Мы хотим сигнализировать наше стремление к партнерству и убедиться, что ограничения на поставки странам, не имеющим соглашения о свободной торговле, включающим государства ЕС, не являются препятствием", - отметила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.
Как сообщалось, утром в среду "Газпром" приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу. В результате цены на газ в Европе подскочили на 20%, после чего рост несколько замедлился.
Между тем разрешения на экспорт не смогут решить проблему обеспечения Европы газом в краткосрочной перспективе. Проект Golden Pass, как ожидается, произведет первую партию СПГ только в 2024 году, а у проекта Magnolia пока нет заключенных контрактов о поставках.
"Несмотря на то, что дополнительные объемы СПГ поступят на рынок только через несколько лет, своими действиями администрация демонстрирует понимание важности экспортных поставок американского СПГ для энергетической безопасности и прогресса в достижении климатических целей", - отметил глава инициативной группы LNG Allies Фред Хатчинсон.
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