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СНГ 28.04.2022 14:00

Госпитализирован премьер Кыргызстана

Глава правительства Кыргызстана Акылбек Жапаров госпитализирован с проблемами с сердцем, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского правительства.

"Сегодня утром председатель кабинета министров Акылбек Жапаров поступил в Национальный центр кардиологии и терапии им. М.Миррахимова с жалобами на боли в сердце и низкое давление", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, проведенные процедуры электрокардиографии и коронарографии не подтвердили инфаркт миокарда, но выявили спазм сосудов сердца.

"В настоящее время состояние здоровья главы кабмина стабильное, удовлетворительное. Консилиум врачей принял решение о восстановлении здоровья Акылбека Жапарова в условиях госпитализации", - отметили в пресс-службе.

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Тэги: КИРГИЗИ, ЯПРЕМЬЕР, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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