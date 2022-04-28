Госпитализирован премьер Кыргызстана

Глава правительства Кыргызстана Акылбек Жапаров госпитализирован с проблемами с сердцем, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского правительства.

"Сегодня утром председатель кабинета министров Акылбек Жапаров поступил в Национальный центр кардиологии и терапии им. М.Миррахимова с жалобами на боли в сердце и низкое давление", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, проведенные процедуры электрокардиографии и коронарографии не подтвердили инфаркт миокарда, но выявили спазм сосудов сердца.

"В настоящее время состояние здоровья главы кабмина стабильное, удовлетворительное. Консилиум врачей принял решение о восстановлении здоровья Акылбека Жапарова в условиях госпитализации", - отметили в пресс-службе.