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Финансы 28.04.2022 15:34

ЦБ Швеции неожиданно повысил ставку до 0,25%

Риксбанк (центральный банк Швеции) в четверг неожиданно повысил базовую процентную ставку до 0,25% годовых с нулевого уровня, удивив экономистов, не ожидавших изменения ставки.

Последний раз до этого шведский ЦБ поднимал ставку в декабре 2019 года.

Также руководство Риксбанка сигнализировало о возможности новых повышений ставки в дальнейшем и приняло решение немедленно прекратить покупку гособлигаций и снизить объем выкупа других активов во втором полугодии, пишет Trading Economics.

Такие решения были приняты на фоне рекордной за три десятилетия инфляции в Швеции, достигшей в марте 6%. С помощью ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ рассчитывает добиться падения инфляции в 2023 году и её возврата к целевому уровню 2% в 2024 году.

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