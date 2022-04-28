ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по страхованию Банка от электронных и компьютерных преступлений

С тендерной документацией можно ознакомиться в офисе Банка по адресу: пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008. Конкурсная заявка должна быть предоставлена в непрозрачном закрытом двойном конверте с прикрепленным перечнем содержимых документов, заверенным печатью контрагента (в случае если контрагент – индивидуальный предприниматель, подписью) не позднее 16:00 6 мая 2022 года в главный офис Банка по адресу: г. Баку, пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008, Конкурсный (Тендерный) Комитет ОАО Банк ВТБ (Азербайджан). Контактное лицо: секретарь Конкурсного (тендерного) комитета Фарана Гейдарова Телефон: 012 492-00-80 (внутренний номер 5517) Факс: 012 437-71-21 farana.heydarova@vtb.az

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