Международное рейтинговое агентство Moody`s изменило прогноз рейтингов Грузии на "негативный" со "стабильного" и подтвердило долгосрочные рейтинги эмитента в национальной и иностранной валюте на уровне "Ba2".

"Решение изменить прогноз рейтинга Грузии на "негативный" отражает повышенные риски геополитических событий" в связи с ситуацией на Украине, "учитывая продолжающуюся, хотя и "замороженную", напряженность в отношениях Грузии с Россией по поводу Южной Осетии и Абхазии", говорится в сообщении агентства.

Хотя это и не является базовым сценарием Moody`s, кристаллизация этих политических рисков, включая возможное распространение военного конфликта на Грузию и последующее значительное и устойчивое воздействие на экономические и финансовые перспективы, окажет влияние на прогноз. Возможность такого конфликта, пусть даже небольшая, сама по себе может иметь негативные последствия для кредитоспособности Грузии, полагают аналитики.

Подтверждение рейтингов обусловлено хорошими базовыми показателями финансовых денежно-кредитных институтов страны, что, вероятно, позволит продолжить эффективную макроэкономическую политику в ответ на любые дальнейшие негативные факторы, связанные с пандемией COVID-19, и компенсировать негативные экономические последствия замедления регионального роста из-за российско-украинского конфликта.

Аналитики Moody`s полагают, что обострение геополитической напряженности не помешает грузинским властям реализовать долгосрочную программу экономических реформ.

Moody`s прогнозирует повышение реального ВВП Грузии на 3,8% в 2022 году. Потенциал экономического роста в следующие несколько лет оценивается в 4-5%.