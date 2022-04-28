ANAMA получило 10 миноочистительных машин производства Хорватии

Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) получило 10 миноочистительных машин класса MV-10 и MV–4 производства хорватской компании «DOK-İNG», еще одну машину планируется поставить до конца первого полугодия текущего года, говорится в сообщении агентства.

Миноочистительные машины уже используются в операциях по разминированию на освобожденных территориях Азербайджана (Карабах и Восточный Зангезур – ИФ).

Машины МВ-10, используемые в гуманитарных разминированиях, управляются с расстояния до 3000 метров. Для автомобилей МВ-4 это расстояние составляет 1500 метров. Автомобили удобны для движения по участкам с большими уклонами и пересеченной местности.

Э.Шафиев