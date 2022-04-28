Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7867 RUR   0.0231 GBR   2.1269 TRY   0.1147

Цена на нефть

26.04 $/bbl +/- WTI 102.02 +0.32 Brent 105.32 +0.33

Погода в Баку

  ночь день

Регион 28.04.2022 17:02

В Москве с пониманием отнеслись к закрытию Турцией воздушного пространства для пролета российских самолетов в Сирию - МИД

В Москве с пониманием отнеслись к решению Анкары закрыть воздушное пространство Турции для российских самолетов, направляющихся в Сирию, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я хотела бы сказать, что на самом деле ещё более месяца назад Анкара обратилась к российской стороне с просьбой не использовать указанный маршрут. Причины, которыми были вызваны эти обращения, были нам понятны, и в настоящее время российской стороной этот маршрут и не используется. Но история развивается не в эти дни, ей уже около месяца", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Так она прокомментировала соответствующую информацию и отвечая, в частности, на вопрос, может ли такое решение обострить разногласия между Россией и Турцией.

23 апреля глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция закрывает воздушное пространство для российских гражданских и военных самолетов, которые направляются в Сирию.

"Разрешения выдавали каждые три месяца. Последнее действовало до апреля. Отныне эти полеты остановлены", - цитирует Чавушоглу турецкая газета "Сабах". По словам министра, президент Турции Реджеп Эрдоган проинформировал об этом шаге российского президента Владимира Путина.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az