В Москве с пониманием отнеслись к закрытию Турцией воздушного пространства для пролета российских самолетов в Сирию - МИД

В Москве с пониманием отнеслись к решению Анкары закрыть воздушное пространство Турции для российских самолетов, направляющихся в Сирию, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я хотела бы сказать, что на самом деле ещё более месяца назад Анкара обратилась к российской стороне с просьбой не использовать указанный маршрут. Причины, которыми были вызваны эти обращения, были нам понятны, и в настоящее время российской стороной этот маршрут и не используется. Но история развивается не в эти дни, ей уже около месяца", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Так она прокомментировала соответствующую информацию и отвечая, в частности, на вопрос, может ли такое решение обострить разногласия между Россией и Турцией.
23 апреля глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция закрывает воздушное пространство для российских гражданских и военных самолетов, которые направляются в Сирию.
"Разрешения выдавали каждые три месяца. Последнее действовало до апреля. Отныне эти полеты остановлены", - цитирует Чавушоглу турецкая газета "Сабах". По словам министра, президент Турции Реджеп Эрдоган проинформировал об этом шаге российского президента Владимира Путина.
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