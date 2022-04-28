Бундестаг проголосовал за поставки Германией тяжелого вооружения Украине

Немецкий парламент в четверг большинством проголосовал за поставки тяжелого вооружения Украине.

"За" проголосовали 586 депутатов, "против" - 100, семь человек воздержались.

Голосование шло по запросу, подготовленному правящей коалицией совместно с оппозиционной ныне фракцией ХДС/ХСС. В документе говорилось о необходимости "активизировать и ускорить поставку действенного, в том числе тяжелого, вооружения (...) из Германии в тесном согласовании с партнерами в НАТО, ЕС и в мире".

При этом в ходе предварительных дебатов канцлера Олафа Шольца раскритиковал глава фракции ХДС Фридрих Мерц.

"Канцлер в ходе дискуссии по вопросу, поставлять Украине оружие или нет, неделями тянул, оставлял вопросы открытыми, отвечал уклончиво", - заявил Мерц.

Представители правой партии "Альтернатива для Германии" высказались против.

"Сегодня коалиция и партийный союз (ИФ - ХДС/ХСС) вносят запрос, который продлит войну в Украине и может сделать нас участником войны, ведущейся с применением атома", - заявил глава фракции "Альтернативы" Тино Крупалла.

В частности, ФРГ планирует передать Украине зенитные самоходные установки "Гепард", при этом у самого бундесвера возможности передать собственные "Гепарды" уже нет, но у оборонного концерна Krauss-Maffei Wegmann есть еще около 50 работоспособных "Гепардов", которые он планирует продать правительству. Оно, в свою очередь, отдаст машины Украине. Также известно, что в наличии нет боеприпасов для "Гепардов", но их планируют купить у Бразилии.

Помимо этого, Германия решила провести обмен со Словенией, у которой остались советские танки T-72 - эти машины Словения тоже передаст Украине, а взамен Германия передаст ей БМП Marder и бронетранспортеры Fuchs. По информации издание Welt подобный механизм обмена вслед за Словенией предложила и Чехия.

Также Германия собирается предложить украинским военным обучение использованию самоходных артиллерийских установок PzH 2000 (нем. Panzerhaubitze 2000). Их, как ожидается, поставят из Нидерландов.

В запросе, по которому бундестаг проголосовал в четверг, также сказано, что правительство ФРГ будет поддерживать усилия по достижению режима прекращения огня при учете интересов Украины, а вооружение будет поставляться по возможности быстро.