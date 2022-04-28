Бундестаг проголосовал за поставки Германией тяжелого вооружения Украине

Немецкий парламент в четверг большинством проголосовал за поставки тяжелого вооружения Украине.
"За" проголосовали 586 депутатов, "против" - 100, семь человек воздержались.
Голосование шло по запросу, подготовленному правящей коалицией совместно с оппозиционной ныне фракцией ХДС/ХСС. В документе говорилось о необходимости "активизировать и ускорить поставку действенного, в том числе тяжелого, вооружения (...) из Германии в тесном согласовании с партнерами в НАТО, ЕС и в мире".
При этом в ходе предварительных дебатов канцлера Олафа Шольца раскритиковал глава фракции ХДС Фридрих Мерц.
"Канцлер в ходе дискуссии по вопросу, поставлять Украине оружие или нет, неделями тянул, оставлял вопросы открытыми, отвечал уклончиво", - заявил Мерц.
Представители правой партии "Альтернатива для Германии" высказались против.
"Сегодня коалиция и партийный союз (ИФ - ХДС/ХСС) вносят запрос, который продлит войну в Украине и может сделать нас участником войны, ведущейся с применением атома", - заявил глава фракции "Альтернативы" Тино Крупалла.
В частности, ФРГ планирует передать Украине зенитные самоходные установки "Гепард", при этом у самого бундесвера возможности передать собственные "Гепарды" уже нет, но у оборонного концерна Krauss-Maffei Wegmann есть еще около 50 работоспособных "Гепардов", которые он планирует продать правительству. Оно, в свою очередь, отдаст машины Украине. Также известно, что в наличии нет боеприпасов для "Гепардов", но их планируют купить у Бразилии.
Помимо этого, Германия решила провести обмен со Словенией, у которой остались советские танки T-72 - эти машины Словения тоже передаст Украине, а взамен Германия передаст ей БМП Marder и бронетранспортеры Fuchs. По информации издание Welt подобный механизм обмена вслед за Словенией предложила и Чехия.
Также Германия собирается предложить украинским военным обучение использованию самоходных артиллерийских установок PzH 2000 (нем. Panzerhaubitze 2000). Их, как ожидается, поставят из Нидерландов.
В запросе, по которому бундестаг проголосовал в четверг, также сказано, что правительство ФРГ будет поддерживать усилия по достижению режима прекращения огня при учете интересов Украины, а вооружение будет поставляться по возможности быстро.
Байрамов и Абдоллахиан обсудили повестку двустороннего сотрудничества и региональные процессы
Баку ждет от Еревана признания территориальной целостности Азербайджана – Гаджиев
ANAMA получило 10 миноочистительных машин производства Хорватии
Bank Respublika разместил облигации на 15 млн манатов
Казахстанская дочка ВТБ сократила состав правления с 5 до 3 человек
Orlen Lietuva в I квартале увеличила выручку в 2,4 раза, чистую прибыль - в 4 раза
В Азербайджане выявлено 11 новых случаев заражения COVID-19
Заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире продолжают снижаться - ВОЗ
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 511,7 млн - университет Хопкинса
В Шуше ведется строительство семи жилмассивов
Автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша будет готова в 2024 году
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Yelo Bank открыл свои двери для детей с аутизмом
Студент, поступивший в докторантуру университета США: «Знаний, полученных в БВШН, мне хватило, чтобы перейти на обучение по конкурентоспособной специальности»
В Бакинской высшей школе нефти прошла церемония открытия III Международных научных конференций студентов и юных исследователей
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ