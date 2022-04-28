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Инфраструктура и тендеры 28.04.2022 15:19

Минтруд направит 66 млн манатов на закупку сельхозтоваров в рамках программы самозанятости

ПЮЛ «Государственное агентство занятости» закупит у консорциума ЗАО «Agro Best»/ЗАО «Az Nest» крупный и мелкий рогатый скот, пчелиные семьи и сельскохозяйственные товары, необходимые для реализации мероприятий в рамках программы самозанятости в регионах Азербайджана.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайтеwww.tender.gov.az, с консорциумом компаний с этой целью заключен контракт на сумму 65 млн 987,525 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГОСАГЕНСТВО, ЗАНЯТОСТЬ, АПК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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