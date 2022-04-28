Минтруд направит 66 млн манатов на закупку сельхозтоваров в рамках программы самозанятости

ПЮЛ «Государственное агентство занятости» закупит у консорциума ЗАО «Agro Best»/ЗАО «Az Nest» крупный и мелкий рогатый скот, пчелиные семьи и сельскохозяйственные товары, необходимые для реализации мероприятий в рамках программы самозанятости в регионах Азербайджана.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайтеwww.tender.gov.az, с консорциумом компаний с этой целью заключен контракт на сумму 65 млн 987,525 тыс. манатов.

Х.Насирзаде