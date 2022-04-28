Казахстан в 2022г планирует увеличить выпуск легковых автомобилей на 17%

Казахстанские производители планируют выпустить в 2022 году 109 тыс. легковых автомобилей, сообщил зампредседателя комитета индустриального развития министерства индустрии и инфраструктурного развития Олжас Сапарбеков на брифинге в четверг.
"Планы наших производителей на 2022 год составляют около 109 тыс. единиц легковых автомобилей", - сказал Сапарбеков.
В 2021 году производство автомобилей в стране составило 93 тыс. единиц. Таким образом рост в 2022 году может составить 17,2%.
Сапарбеков отметил, что доля автомобилей казахстанского производства в продажах новых машин официальными дилерами составила в 2021 году 65%, в том числе в наиболее популярных категориях B и C - 75%.
В первом квартале 2022 года в стране было выпущено 19 тыс. 531 единица легковых автомобилей (рост на 11%), 2 тыс. 267 единиц грузового транспорта (рост 38,1%), 225 автобусов, 151 прицеп и полуприцеп и 65 единиц прочей специализированной техники.
"Экспорт в первом квартале 2022 года вырос на 45%, до 1 тыс. 916 автомобилей. Автомобили Hyundai алма-атинского производства и JAC из Кустаная заказывают дистрибьюторы и дилеры марок в Узбекистане, России, Таджикистане, Киргизии и Белоруссии", - отметил Сапарбеков.
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