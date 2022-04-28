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Транспорт и связь 28.04.2022 15:35

Azercell в 2021г увеличил чистую прибыль на 16%

Чистая прибыль оператора сотовой связи в Азербайджане ООО «Azercell Telecom» за 2021 год составила 121,175 млн манатов ($71,3 млн по текущему курсу), что на 16,3% выше показателя 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

Согласно финотчетности, доходы компании в 2021 году составили 492,019 млн манатов (рост на 8,1%), расходы - 343,736 млн манатов (рост на 11,7%).

Операционная прибыль по итогам 2021 года составила 148,355 млн манатов (рост на 0,4%).

Прибыль до налогообложения составила 148,303 млн манатов (спад на 0,6%). При этом в 2021 году компания выплатила налога на прибыль на сумму 27,128 млн манатов (спад на 39,7%), чистая прибыль за отчетный год составила 121,175 млн манатов.

Активы Azercell в 2021 году увеличились на 16,2% - до 910,061 млн манатов. При этом долгосрочные активы общества сократились на 5,9% - до 558,679 млн манатов, краткосрочные увеличились в 1,9 раза - до 351,382 млн манатов.

Обязательства компании увеличились на 2,9% - до 193,748 млн манатов.

Капитал Azercell увеличился на 20,4%, до 716,313 млн манатов. При этом суммарная нераспределенная прибыль на начало 2022 года оценивается в 673,992 млн манатов (рост на 21,9%).

Уставный капитал общества в 2021 году не изменился - 42,08 млн манатов.

ООО Azercell Telekom учреждено 19 января 1996 года. Общее число абонентов компании составляет 5 млн. Доля компании на рынке мобильной связи Азербайджана составляет 49%; охват территории страны - 93,6%.

В настоящее время 100% акционером Azercell является азербайджано-турецкая компания «Azertel Telekomunikasyon ve Yatırım Dış Ticaret A.S,», в которой 51,3% акций принадлежит азербайджанской госкомпании AzInTelecom.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: AZERCELL, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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