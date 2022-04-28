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Здравоохранение 28.04.2022 20:30

Moderna запросила у американского регулятора разрешение на вакцинацию от COVID-19 детей до шести лет

Компания Moderna запросила у Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешение на вакцинацию от коронавируса COVID-19 детей до шести лет, сообщает в четверг Associated Press.

В четверг Moderna предоставила FDA данные о вакцине, предназначенной для детей этой возрастной группы. В компании надеются, что две малых дозы смогут предоставить защиту от вируса.

Главный медицинский специалист Moderna Пол Бертон заявил, что детские дозы "предоставят им надежную защиту". Он также отметил, что со временем детям могут потребоваться "бустерные" дозы, и в компании работают над этим.

На данный момент в США вакцинироваться могут только дети старше пяти лет. Для этого используется вакцина компании Pfizer.

В случае, если FDA одобрит использование вакцины Moderna, Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) должны будут решить, кто именно сможет ее получить: все дети младше шести или только те, которые находится в группе риска.

При этом вакцина Moderna показала 40-50% эффективность в предотвращении симптоматического COVID-19. Бертон заявил, что такой уровень эффективности связан с возможностью штамма "омикрон" частично обходить иммунитет, которые предоставляет вакцина.

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