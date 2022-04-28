Байрамов и Абдоллахиан обсудили повестку двустороннего сотрудничества и региональные процессы

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом, сообщает МИД Азербайджана.

«Байрамов и Абдоллахиан обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки двустороннего сотрудничества. Было высоко оценено сотрудничество между двумя странами в экономической, торговой, транспортной, гуманитарной и других сферах, а также осуществление взаимных визитов на высоком уровне. С удовлетворением была отмечена деятельность иранско-азербайджанской государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах и выполнение достигнутых договоренностей», - говорится в информации внешнеполитического ведомства.

Министры также обсудили региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, вопросы сотрудничества в рамках многосторонних платформ и международных организаций.

Абдоллахиан пригласил Байрамова посетить с визитом Иран.

Э.Шафиев