Казахстанская дочка ВТБ сократила состав правления с 5 до 3 человек

Банк ВТБ (Казахстан) сократил состав правления с 5 до 3 человек, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в финучреждении.

"В настоящее время банк трансформирует бизнес-модель, адаптируя ее к новым условиям работы. Банк продолжает обслуживание клиентов и партнеров", - отметили в фининституте.

Решением совета директоров от 25 апреля прекращены полномочия заместителей председателя правления - членов правления Армана Мангитова и Артема Бадыкова. Они продолжат карьеру в других организациях.

Сейчас в состав правления входят: председатель правления Дмитрий Забелло, директор финансового департамента Анастасия Нелина, директор департамента по работе с корпоративными клиентами Арчил Усанеташвили.

Как сообщалось, в начале марта банк ВТБ (Казахстан), на 100% принадлежащий российскому ВТБ, попал в SDN List, то есть стал объектом блокирующих санкций.

По данным Нацбанка Казахстана, по состоянию на 1 марта 2022 года "дочка" ВТБ занимала 13-е место по объему активов среди 22 банков страны.