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Дальнее зарубежье 28.04.2022 16:28

Байден предложил упростить использование замороженных активов физлиц для оказания помощи Украине

Президент США Джозеф Байден решил попросить об одобрении пакета законов, которые помогут администрации использовать конфискуемые активы физлиц, связанных с РФ, для оказания помощи Украины, сообщил в четверг Белый дом.

В сообщении говорится, что президент "направит предложения о всеобъемлющем пакете законов, которые дадут дополнительные возможность властям США добиваться того, чтобы власти РФ и российские олигархи несли ответственность" за украинский кризис.

Предложения Байдена, в частности, предусматривают использование конфискованных активов попавших под санкции лиц, чтобы финансировать помощь Украине. Белый дом пояснил, что госдеп, Минюст и Минфин США совместно будут принимать решение об использовании активов, замороженных "в связи с коррупцией, нарушениями санкций и мер по экспортному контролю, а также в связи с рядом других нарушений".

Кроме того, предложение Байдена, по оценке Белого дома, позволит США создать "более гибкий административный процесс с участием Минфина и Минюста для конфискации в США собственности попавших под санкции российских олигархов".

Параллельно с этим в конгрессе США рассматриваются похожие меры. Так, Палата представителей в ночь на четверг одобрила законопроект, дающий президенту возможность использовать некоторые активы, замораживаемые в рамках санкций против РФ, для оказания гуманитарной и военной помощи Киеву. "Законопроект о конфискации активов для восстановления Украины принят Палатой представителей", - написал в соцсети соавтор документа конгрессмен Том Малиновски.

The New York Times сообщила, что законопроект поддержали 417 конгрессменов, восемь высказались против.

В описании к документу на сайте конгресса говорится, что в случае окончательного утверждения законопроект даст президенту США возможность в течение двух лет использовать активы попавших под санкции иностранцев для помощи Украине. Предполагается, что такие действия можно будет предпринимать с активами людей, попавших под санкции из-за событий на Украине, а также из-за коррупции, нарушений прав человека. Кроме того, стоимость активов физлица должна превышать $5 млн. Помимо помощи Украине, в палате представителей предлагают использовать данные средства для "помощи народу России", в том числе, в гуманитарной сфере.

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