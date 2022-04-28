Армения конструктивно отреагировала на предложения Азербайджана по мирному договору - Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подготовленные Азербайджаном предложения по мирному соглашению с Арменией получили конструктивный отклик в Ереване.

«Мы видим свою роль в содействии сближению сторон. Оказывая содействие Еревану и Баку в вопросе подготовки мирного соглашения, российская сторона ориентируется на предложения по базовым принципам установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Они были подготовлены в Баку, получили конструктивную ответную реакцию со стороны Еревана», - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, очередное заседание трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров России, Армении и Азербайджана состоится в ближайшее время.

«Вопросы разблокировки коммуникации обсуждались в ходе встречи вице-премьера России Алексея Оверчука с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая состоялась 26 апреля. Также с армянской и азербайджанской сторонами условлено проведение в ближайшее время очередного заседания трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров. Что касается пограничных вопросов, то до конца этой недели запланированы контакты в Баку по линии МИД», - отметила Захарова.

Э.Шафиев