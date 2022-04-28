В Азербайджане выявлено 11 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 11 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 545, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 13 случаев.

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 709 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 782 тыс. 728 человека (+ 34 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 108 человека.

За сутки медики провели 3 тыс. 88 тестов на коронавирус против 4 тыс. 79 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 808 тыс. 651 теста на COVID-19.

Х.Насирзаде