В Азербайджане выявлено 11 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 11 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 545, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 13 случаев.
За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 709 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 782 тыс. 728 человека (+ 34 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 108 человека.
За сутки медики провели 3 тыс. 88 тестов на коронавирус против 4 тыс. 79 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 808 тыс. 651 теста на COVID-19.
Х.Насирзаде
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