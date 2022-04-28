Число беженцев из Украины за сутки выросло на 55 тыс. - ООН

Число украинцев, покинувших территорию своей страны, за минувшие сутки увеличилось на 55 тыс. человек, сообщают европейские СМИ со ссылкой на данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
Таким образом, общее число украинских беженцев, которые уехали из Украины с 24 февраля, составляет около 5,4 млн.
Отмечается, что 90% беженцев - это женщины и дети.
Согласно данным Международной организации по миграции (МОМ), еще более 7,7 млн человек покинули свои дома на Украине, но остались на территории страны.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля.
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