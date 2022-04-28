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Финансы 28.04.2022 17:02

Bank Respublika разместил облигации на 15 млн манатов

ОАО "Bank Respublika" на аукционе в четверг разместил облигации на 15 млн манатов, сообщает Бакинская фондовая биржа.

«В ходе аукциона 10 инвесторов представили 12 заявок. Общая сумма поданных заявок составила 15 млн 2 тыс. манатов. По итогам аукциона был размещен весь объем выставленных облигаций - 15 млн манатов», - подчеркивает биржа.

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», эмиссия разделена на 15 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манатов за ценную бумагу.

Срок обращения облигаций - 2 года, купонный доход - 8,5% годовых (купонная выплата - раз в 6 месяцев). Дата погашения – 28 апреля 2024 года.

Как сообщалось ранее, банк, средства, привлеченные от размещения облигаций, направит на расширение кредитного портфеля и финансирование ряда проектов.

Bank Respublika создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлены крупнейшие финансовые институты Германии Инвестиционная Корпорация DEG, член банковской группы KfW, и SIDT, член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНК, ОБЛИГАЦИИ, РАЗМЕЩЕНИЕ


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