Инфляция в Германии в апреле ускорилась до рекордных 7,8%

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле увеличились на 7,8% в годовом выражении, что является рекордным скачком, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 7,6%.

В марте повышение составило 7,6%.

Потребительские цены по сравнению с предыдущим месяцем увеличились в апреле на 0,7%. Эксперты ожидали повышения на 0,4% после подъема на 2,5% в марте.

Рост показателя в годовом выражении стал максимальным с осени 1981 года.

"С момента российской атаки на Украину цены на природный газ и нефтепродукты вновь резко подорожали, что оказало существенное влияние на высокий уровень инфляции", - отмечают в Destatis.

Рост цен на энергоносители ускорился до 35,3% по сравнению с 39,5% в марте, продукты питания подорожали на 8,5% (6,2% в марте), услуги - на 2,9% (2,8% в марте).