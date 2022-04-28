Инфляция в Германии в апреле ускорилась до рекордных 7,8%

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле увеличились на 7,8% в годовом выражении, что является рекордным скачком, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).
Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 7,6%.
В марте повышение составило 7,6%.
Потребительские цены по сравнению с предыдущим месяцем увеличились в апреле на 0,7%. Эксперты ожидали повышения на 0,4% после подъема на 2,5% в марте.
Рост показателя в годовом выражении стал максимальным с осени 1981 года.
"С момента российской атаки на Украину цены на природный газ и нефтепродукты вновь резко подорожали, что оказало существенное влияние на высокий уровень инфляции", - отмечают в Destatis.
Рост цен на энергоносители ускорился до 35,3% по сравнению с 39,5% в марте, продукты питания подорожали на 8,5% (6,2% в марте), услуги - на 2,9% (2,8% в марте).
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