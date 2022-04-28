Yelo Bank открыл свои двери для детей с аутизмом

Во всем мире апрель широко отмечается как месяц распространения информации об аутизме. Yelo Bank, последовательно реализующий проекты, направленные на поддержку аутизма, на этот раз открыл свои двери общественному объединению "Birgə və Sağlam". В рамках организованного в банке Дня аутизма, пришедшие дети с аутистическим спектром скрасили всем обычный рабочий день.

Гости ознакомились с рабочей обстановкой и коллективом в головном офисе. Затем функционирующим при общественном объединении кафе “Kashalata Café” была проведена ярмарка сладостей в столовой Банка. Различные сладости, приготовленные гостями с синдромом аутизма, вызвали большой интерес у сотрудников.

Для Yelo Bank-а был подготовлен особый сюрприз : после ярмарки хор общественного объединения «Mavi Ürəklər» выступил с концертной программой в актовом зале Банка. Выступления талантливых участников группы придали особый колорит мероприятию. Сотрудники банка на протяжении всего концерта также сопровождали выступающих на сцене. На мероприятии заместитель председателя правления Yelo Bank Гюнай Джалилова и председатель общественного объединения Айтен Эйналова подчеркнули важность подобных проектов для поддержки адаптации людей с аутизмом в обществе.

Yelo Bank будет осуществлять продолжительные проекты, направленные на пропаганду повышения толерантности к детям с аутизмом в обществе. Основная цель Банка в подобных социальных инициативах – привить иной подход к аутизму, а также равенство. Стоит отметить, что это уже второй проект Yelo Bank в течение месяца по поддержке аутизма. В рамках предыдущего проекта Банк совместно с детьми с аутистическим спектром и другими ограниченными физическими возможностями сделал скворченики и разместил их в различных парках нашего города.



Есть дополнительные вопросы по банковским услугам? Тогда звоните на 981 или напишите в наши аккаунты в Facebook, Instagram или Whatsapp и мы обязательно ответим!

Yelo Bank - Яркий банкинг!