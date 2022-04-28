В Еврокомиссии заявили, что прекращение поставок российского газа Польше и Болгарии не мотивировано и является нарушением контракта "Газпромом".
"Почему в то время, как покупающие газ польская и болгарская компании полностью выполняли свои контрактные обязательства, российское предприятие "Газпром" решило вдруг со дня на день больше не поставлять газ? Мы считаем, что это очевидное нарушение контракта, и что это совершенно недопустимо, и нет убедительных причин для прекращения поставки газа предприятиям этих двух стран", - сказал в четверг официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
Он сообщил, что Еврокомиссия и государства-члены ведут совместную работу для обеспечения регулярного снабжения газом Европейского союза. "В частности, Еврокомиссия начала обсуждения с другими поставщиками газа, которых считает надежными, например, США, с целью увеличить поставки газа в Европу", - продолжил Мамер.
Представитель ЕК упомянул работу над усилением системы интерконнекторов и газовой инфраструктуры в целом для облегчения потоков не только с востока на запад, но и с запада на восток. Был предложен ряд чрезвычайных мер, позволяющих сократить зависимость от российского газа.
"И, конечно, мы продолжаем нашу работу по координации с государствами-членами, чтобы иметь уверенность, что (энергетический) рынок может успешно справляться с ситуаций. И на данный момент, насколько я знаю, нет проблем на европейском газовом рынке", - резюмировал пресс-секретарь ЕК.
Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК была готова к возможному отключению газа Москвой из-за неуплаты за него в рублях. По ее словам, отключение двух стран российской стороной за неуплату в рублях не стало сюрпризом для ЕС, и следует единый и координированный ответ Брюсселя на действия Москвы, чтобы быть уверенными, что решение "Газпрома" будет иметь возможно наименьшие последствия для европейских потребителей.
27 апреля "Газпром" полностью остановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях.
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