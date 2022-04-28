Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7867 RUR   0.0231 GBR   2.1269 TRY   0.1147

Цена на нефть

26.04 $/bbl +/- WTI 102.02 +0.32 Brent 105.32 +0.33

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 28.04.2022 18:29

Алиев обсудил со спецпредставителем генсека НАТО нормализацию отношений Азербайджана и Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял спецпредставителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьера Коломину, сообщает сайт главы государства.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в постконфликтный период, о вопросах, связанных с энергетической безопасностью, региональной безопасностью и перспективами сотрудничества Азербайджан-НАТО.

Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, НАТО, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Зеленский на саммите НАТО просит неограниченной военной помощи Президент Польши заявил, что основополагающий акт РФ-НАТО перестал существовать Украине не войти в НАТО - Зеленский Зеленский считает, что НАТО сознательно приняла решение не вводить "бесполетную зону" на Украине Президент РФ распорядился перевести силы сдерживания в особый режим дежурства США и НАТО приступили к освоению территории Украины как театра возможных боевых действий - Путин

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az