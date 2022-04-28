Алиев обсудил со спецпредставителем генсека НАТО нормализацию отношений Азербайджана и Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял спецпредставителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьера Коломину, сообщает сайт главы государства.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в постконфликтный период, о вопросах, связанных с энергетической безопасностью, региональной безопасностью и перспективами сотрудничества Азербайджан-НАТО.
Х.Насирзаде
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