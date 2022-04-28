Латвия может прекратить импорт газа из РФ с 2023г

Латвия, готовящаяся полностью отказаться от импорта газа из России, может прекратить такие закупки с 2023 года, сообщает агентство BNS со ссылкой на оценки латвийского правительства.

Сейм Латвии в четверг во втором, промежуточном, чтении поддержал поправки к закону об энергетике, которые предусматривают запрет на поставки природного газа из России.

Пока окончательно не ясно, когда этот запрет вступит в силу. Ожидается, что дата будет обсуждаться при рассмотрении поправок в окончательном чтении.

По словам парламентского секретаря министерства экономики Илзе Индриксоне, которые приводит BNS, хотя в ближайшее время поставки газа из России не планируются, для того, чтобы полностью от них отказаться, Латвии потребуются услуги будущего эстонского терминала сжиженного природного газа (СПГ) в порту Палдиски, учитывая риски следующего отопительного сезона и потенциальные риски рассинхронизации энергосистемы с Россией.

Латвия, как и ее соседки - Литва и Эстония, неоднократно заявляла о готовности прекратить закупки газа в России из-за военной операции, которую РФ проводит на украинской территории.

Между тем, председатель правления газовой компании Latvijas gaze Айгар Калвитис возражает против решения о запрете поставок природного газа из России. В письме народнохозяйственной комиссии Сейма он заявил, что для изменения поставщика газа требуются время и ресурсы. Отказ был бы слишком кардинальным решением, которое только усугубит энергетический кризис в Латвии.