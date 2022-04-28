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ТЭК 28.04.2022 19:21

TotalEnergies не исключает полного ухода из РФ, уверена, что сможет заместить СПГ другими источниками

Французская TotalEnergies сможет заместить сжиженный природный газ (СПГ) другими источниками кроме России, заявил глава компании Патрик Пуяннэ, отметив, что в течение двух недель расскажет общественности о возможных альтернативах.

Он заметил, что полный уход из России - это "возможный сценарий", и сейчас деятельность в стране в основном связана с СПГ, с поставками с проекта "Ямал СПГ", где TotalEnergies закупает 4-5 млн т, до тех пор, пока газ нужен Евросоюзу.

"Арктик СПГ 2" будет сложно реализовать, и мы больше не инвестируем в проект", - напомнил Пуяннэ. Пока же компания работает в пределах ограничений, обозначенных санкциями.

Пуяннэ заметил, что вклад России в cash-flow компании составлял лишь 2,5%, в основном от "Ямал СПГ", и $1 млрд, или около 10% чистой операционной прибыли. TotalEnergies инвестировала в страну менее $10 млрд.

"Я не ожидаю изменения нашей цели по СПГ-портфелю, даже если мы полностью выйдем из России, что сейчас не на повестке, но является возможным сценарием", - отметил Пуяннэ. "Будьте терпеливы, и мы, возможно, в течение двух недель представим другие новости, чтобы объяснить, как мы заменим и обеспечим наши цели по СПГ", - сказал он, подчеркнув, что компания сможет заместить возможное выпадение российских объемов.

В частности, глава TotalEnergies перечислил проекты по добыче газа в Северном море, СПГ-проекты в Северной Америке (Cameron LNG). Говоря об СПГ-проектах в Йемене и Мозамбике, Пуяннэ напомнил, что в этих странах решаются вопросы с безопасностью. По его словам, в случае прекращения боевых действий в Йемене, TotalEnergies может в течение полугода возобновить производство СПГ в стране. Работы в Мозамбике компания сможет начать позже, чем через полгода после того, как там стабилизируется обстановка. Правительство этой республики, заметил глава компании, рассчитывает решить вопросы с безопасностью в июне текущего года.

По словам Пуяннэ, FEED по дополнительной мощности Cameron LNG на 7,5 млн т СПГ в год планируется провести в этом году, окончательное инвестрешение, как ожидается, будет принято в 2023 году, в 2026 году должен произойти запуск.

"Влияние действий России выходят за пределы нашего бизнеса (в стране - ИФ), мы видим существенное влияние на мировую экономику, возможно более серьезное, чем COVID-19", - сказал глава компании, отметив, что цены на нефть превысили $100 за баррель, а цены на газ - $30 за Mmbtu.

В то же время он подчеркнул, что котировки взлетели еще до начала конфликта на Украине из-за дисбаланса на рынках.

Комментируя цены на нефть и газ, заложенные в прогноз компании на 2022 год - $70 за баррель и $20 за Mmbtu соответственно, Пуяннэ заметил, что высокие цены на газ в конечном счете являются результатом конкуренции Европы за объемы СПГ с Азией.

"И в первом квартале конкуренции практически не было, потому что спрос на СПГ со стороны Китая снизился довольно сильно - на 10% или даже больше, и, возможно, был связан с высокими ценами", - сказал он.

Глава TotalEnergies подчеркнул, что в СПГ-бизнесе нужно быть аккуратными, потому что слишком высокие цены могут разрушить спрос, особенно в Азии. "Я не думаю, что $20/Mmbtu - это долгосрочная цена, мы думаем, что $8-10/Mmbtu, но возможно я слишком осторожен", - сказал он.

По словам Пуяннэ, этим летом рынку предстоит проверка. "Мы помним, что прошлым летом азиатские цены пробили крышу из-за климатической повестки и восстановления после пандемии. Сейчас в отношении COVID-19 много неопределенностей. И если Китай вернется на рынок, цены, конечно, не снизятся и останутся довольно высокими", - сказал он.

Пуяннэ предостерег, что слишком высокие цены на газ могут снизить спрос на него не только в Азии, но и в Европе. "Промышленность в Европе, которая получала выгоды от дешевого российского газа, не выдержит цены в $20 Mmbtu (текущие спотовые цены колеблются в районе $35 Mmbtu - ИФ), это невозможно. Думаю, что некоторые отрасли будут ускоренно электрифицироваться, чтобы получать более дешевую энергию. Я не думаю, что $20 Mmbtu смогут долго продержаться", - сказал он.

Но, в конечном итоге, отметил Пуяннэ, такие высокие цены помогают компании разрабатывать и запускать ряд газовых проектов в Северном море - TotalEnergies сейчас пересматривает вопрос освоения некоторых из них ввиду изменившейся конъюнктуры на рынке.

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Тэги: РОССИЯ, TOTALENERGIES, АКТИВЫ

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