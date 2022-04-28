Байден запросит у конгресса $33 млрд на помощь Украине, странам Европы

Президент США Джо Байден попросит конгресс выделить $33 млрд для помощи Украине в оборонной и гуманитарной сферах, а также для усиления обороны стран Европы, сообщил в среду телеканал CNBC со ссылкой неназванных высокопоставленных представителей администрации США.

При этом $20,4 млрд предполагается выделить для поставок оружия Украине и ряду европейских стран. Речь идет об артиллерии, бронированном транспорте, противотанковых и зенитных вооружениях, об укреплении средств обороны против кибератак, о помощи в разминировании территорий.

Это финансирование предназначено на период до сентября этого года, уточняет телеканал.