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Бизнес и законодательство 28.04.2022 22:39

Болгария предлагает Украине помощь в экспорте электроэнергии, муки и подсолнечника

Болгария будет способствовать экспорту украинской электроэнергии и предлагает использовать порт Варна в качестве логистического хаба для перевалки украинской муки и подсолнечника, сообщил премьер-министр Болгарии Кирил Петков.

"Болгария с радостью будет способствовать экспорту украинской электроэнергии в Болгарию и на Балканы. Это даст нам отличную возможность получить дополнительную электроэнергию, а вам - свободные средства, в которых вы так нуждаетесь", - сказал Петков на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг.

"Болгария будет абсолютно рада предложить порт Варна, как логистический хаб, в частности для перевалки муки и подсолнечника, и распределять зерно, которое вы не можете распределять через ваши порты. Мы готовы предоставить Варну, как центральную логистическую точку для вас", - добавил болгарский премьер.

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Тэги: УКРАИНА, БОЛГАРИЯ, АПК, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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