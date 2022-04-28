Болгария предлагает Украине помощь в экспорте электроэнергии, муки и подсолнечника

Болгария будет способствовать экспорту украинской электроэнергии и предлагает использовать порт Варна в качестве логистического хаба для перевалки украинской муки и подсолнечника, сообщил премьер-министр Болгарии Кирил Петков.

"Болгария с радостью будет способствовать экспорту украинской электроэнергии в Болгарию и на Балканы. Это даст нам отличную возможность получить дополнительную электроэнергию, а вам - свободные средства, в которых вы так нуждаетесь", - сказал Петков на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг.

"Болгария будет абсолютно рада предложить порт Варна, как логистический хаб, в частности для перевалки муки и подсолнечника, и распределять зерно, которое вы не можете распределять через ваши порты. Мы готовы предоставить Варну, как центральную логистическую точку для вас", - добавил болгарский премьер.