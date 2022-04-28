Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7867 RUR   0.0231 GBR   2.1269 TRY   0.1147

Цена на нефть

26.04 $/bbl +/- WTI 102.02 +0.32 Brent 105.32 +0.33

Погода в Баку

  ночь день

Регион 28.04.2022 19:24

Спецпредставители Армении и Турции проведут встречу в начале мая

Очередная встреча спецпредставителей Армении и Турции в рамках процесса нормализации отношений между странами пройдет в Вене 3 мая.

"Следующая встреча специальных представителей Армении и Турции в рамках процесса нормализации между Арменией и Турцией состоится 3 мая в Вене", - сообщил в своей соцсети пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

14 января в Москве состоялась первая встреча специальных представители Армении и Турции по нормализации двусторонних отношений. По итогам встречи МИД Армении заявил, что стороны договорились продолжить переговоры по полноценному урегулированию.

Спецпредставителем от Турции назначен бывший посол Турции в Вашингтоне Сердар Кылыч, спецпредставителем Армении является вице-спикер парламента Рубен Рубинян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Эрдоган призвал к незамедлительному выводу армянских НВФ с территории Азербайджана Red Wings открывает рейсы Екатеринбург-Анталия, Самара-Ереван, Махачкала-Стамбул на Superjet 100 Необходимости участия третьей стороны в переговорах Азербайджана и Армении быть не должно - глава МИД Турции Азербайджан выступает за развитие добрососедских отношений в регионе - глава МИД Чавушоглу оценил переговоры с Мирзояном в Анталье Глава МИД Армении примет участие в дипломатическом форуме в Турции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az