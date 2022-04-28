Спецпредставители Армении и Турции проведут встречу в начале мая

Очередная встреча спецпредставителей Армении и Турции в рамках процесса нормализации отношений между странами пройдет в Вене 3 мая.

"Следующая встреча специальных представителей Армении и Турции в рамках процесса нормализации между Арменией и Турцией состоится 3 мая в Вене", - сообщил в своей соцсети пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

14 января в Москве состоялась первая встреча специальных представители Армении и Турции по нормализации двусторонних отношений. По итогам встречи МИД Армении заявил, что стороны договорились продолжить переговоры по полноценному урегулированию.

Спецпредставителем от Турции назначен бывший посол Турции в Вашингтоне Сердар Кылыч, спецпредставителем Армении является вице-спикер парламента Рубен Рубинян.