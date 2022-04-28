В Финляндии со вступлением страны в НАТО опасаются за нейтральный демилитаризованный статус Аландских островов

В Финляндии опасаются, что в случае вступления страны в НАТО будет нарушен нейтральный демилитаризованный статус Аландских островов.
"Уважение права, основанного на правилах, было важно для Финляндии с точки зрения внешней политики. Если (Аландские) соглашения будут отозваны, может быть нанесен репутационный ущерб", - заявила в четверг телерадиовещанию Yle старший научный сотрудник Финского института внешней политики Сайла Хeйникоски (Saila Heinikoski).
Демилитаризованный статус Аландских островов был согласован более 100 лет назад, с обретением провинцией автономии. Он базируется на международных соглашениях, согласно которым на их территории не должны находиться войска и военная техника. Даже во время войны Аландские острова должны рассматриваться как нейтральная территория.
В то же время Аландские острова являются стратегически важным центром в Балтийском море. Согласно соглашениям, Финляндия должна защищать Аландские острова, если того потребует ситуация. Хейникоски отмечает, что существующие соглашения направлены на безопасность всего Балтийского моря и считаются достаточными.
"В настоящее время не так уж и необходимо строить какие-либо постоянные укрепления. Финские солдаты могут войти в этот район очень быстро. Я уверен в способности сил обороны Финляндии защитить Аландские острова в любом случае", - говорит Хейникоски.
Согласно материалам Историко-документального департамента МИД РФ, конвенция о демилитаризации и нейтралитете Аландских островов была принята осенью 1921 года Великобританией, Германией, Данией, Италией, Латвией, Польшей, Финляндией, Францией, Швецией и Эстонией.
Позже, в октябре 1940 года, СССР и Финляндия заключили соглашение о демилитаризации Аландских островов, которое было нарушено финской стороной во время Второй мировой войны. В сентябре 1944 года Финляндия заключила соглашение о перемирии с СССР и Великобританией, которое предусматривало в том числе полное восстановление действия соглашения от октября 1940 года. Под наблюдением советского консула Аланды были полностью демилитаризованы: материальная часть фортов была вывезена, а сами форты, убежища и другие сооружения - взорваны.
Как отмечается в материалах, в настоящее время это положение неукоснительно соблюдается. На территории отсутствуют военные укрепления и сооружения, запрещено размещать любые виды вооруженных сил и вооружений, проводить маневры и заниматься иной любой военной деятельностью.
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