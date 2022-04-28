Администрации США требуются дополнительные средства для передачи Украине артиллерии, систем ПВО, бронированных автомобилей - Байден

Администрация США запрашивает дополнительные средства у Конгресса с целью продолжать поставки артиллерии, бронемашин, систем ПВО на Украину, заявил в среду в Белом доме президент США Джо Байден.

"Эта помощь даст Украине больше артиллерии, бронемашин, противотанковых средств, систем ПВО", - сказал он.

Он пояснил, что запрос в Конгресс США о выделении дополнительных средств для Украины должен удовлетворить как нынешние потребности украинских военных в сфере обороны, так и более долгосрочные в области безопасности.

Он напомнил, что США и союзники уже поставили на Украину более 50 млн единиц военного оборудования, включая тысячи единиц противотанковых и зенитных систем, вертолеты, беспилотники, гранатометы и пулеметы.

Ранее в среду телеканал CNBC сообщал, что Байден запрашивает у Конгресса $33 млрд для помощи Украине в оборонной и гуманитарной сферах, а также для усиления обороны стран Европы. При этом $20,4 млрд предполагают выделить для поставок оружия Украине и ряду европейских стран. Речь идет об артиллерии, бронированном транспорте, противотанковых и зенитных вооружениях, об укреплении средств обороны против кибератак, о помощи в разминировании территорий.