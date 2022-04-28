Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7867 RUR   0.0231 GBR   2.1269 TRY   0.1147

Цена на нефть

26.04 $/bbl +/- WTI 102.02 +0.32 Brent 105.32 +0.33

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.04.2022 19:55

Администрации США требуются дополнительные средства для передачи Украине артиллерии, систем ПВО, бронированных автомобилей - Байден

Администрация США запрашивает дополнительные средства у Конгресса с целью продолжать поставки артиллерии, бронемашин, систем ПВО на Украину, заявил в среду в Белом доме президент США Джо Байден.

"Эта помощь даст Украине больше артиллерии, бронемашин, противотанковых средств, систем ПВО", - сказал он.

Он пояснил, что запрос в Конгресс США о выделении дополнительных средств для Украины должен удовлетворить как нынешние потребности украинских военных в сфере обороны, так и более долгосрочные в области безопасности.

Он напомнил, что США и союзники уже поставили на Украину более 50 млн единиц военного оборудования, включая тысячи единиц противотанковых и зенитных систем, вертолеты, беспилотники, гранатометы и пулеметы.

Ранее в среду телеканал CNBC сообщал, что Байден запрашивает у Конгресса $33 млрд для помощи Украине в оборонной и гуманитарной сферах, а также для усиления обороны стран Европы. При этом $20,4 млрд предполагают выделить для поставок оружия Украине и ряду европейских стран. Речь идет об артиллерии, бронированном транспорте, противотанковых и зенитных вооружениях, об укреплении средств обороны против кибератак, о помощи в разминировании территорий.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, УКРАИНА, ТЕХНИКА, СРЕДСТВА


Похожие новости


Байден запросит у конгресса $33 млрд на помощь Украине, странам Европы Госдеп одобрил продажу вооружений советской эпохи Украине на сумму в $165 млн Пентагон сообщил, что США готовят к отправке на Украину комплексы Stinger, Javelin и другое оборудование Зеленский обсудил с Блинкеном и Остином военную помощь и финансовую Украине Зеленский анонсировал переговоры с госсекретарем и министром обороны США в Киеве в воскресенье Белый дом привлек отставного генерала Вольфа для координации помощи Украине

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az