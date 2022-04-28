Афганские СМИ сообщили о гибели не менее 13 человек в результате взрыва в Мазари-Шарифе

По предварительным данным местных СМИ, в результате взрыва в городе Мазари-Шариф, административном центре провинции Балх (северо-запад Афганистана) погибли, по меньшей мере, 13 человек, еще 18 получили ранения, большинство из них хазарейцы.

Сообщается, что взрыв произошел в шиитском, десятом районе Мазари-Шарифа. Террорист подорвался вскоре после полудня перед микроавтобусом.

В Сети обнародован видеоматериал с места событий, на котором видны несколько горящих автомашин. Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (террористическая организация) не комментировало происходящее. Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за организацию нападения.