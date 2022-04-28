В ЕК заявляют, что выполнение требований РФ по оплате газа является нарушением санкций

Выполнение европейскими компаниями новых требований РФ по оплате импорта газа в соответствии с указом президента России от 31 марта представляет собой нарушение режима санкций Евросоюза, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

"На вопрос о том, является ли нарушением санкций выполнение указа (президента РФ), ответ ясен: да", - сказал пресс-секретарь ЕК в четверг на брифинге в Брюсселе.

Он объяснил это тем, что российская сторона требует выполнения ряда дополнительных действий, тогда как контракт предусматривает, что обязательства покупателя выполнены, как только он заплатил в евро, долларах или иной валюте.

"Если контракт заключен в евро или долларах, обязательства предприятия заканчиваются, когда оно осуществило оплату в евро или долларах. Это то, что должны делать предприятия. Они должны выполнять свои контрактные обязательства. Если платеж засчитывается в рублях, то мы выходим из согласованного контекста, и тогда происходит обход санкций", - продолжил представитель ЕК.

По его словам, российские власти вводят усложненную систему, "которая в конечном счете предполагает ряд этапов, на которых предприятия будут платить в валюте, но оплата будет признана только когда эта валюта будет преобразована в рубли".

"В настоящее время вопрос в том, что происходит, если предприятие действует по правилам положений, предусмотренных российским указом? В конечном счете оно заплатит в валюте, которая будет конвертирована российскими органами по никем не контролируемым курсу и срокам на рублевом счете. И это ясно, как и было сказано, является нарушением действия санкций", - подытожил Мамер.

Президент РФ Владимир Путин подписал 31 марта указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.