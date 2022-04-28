В ЕК заявляют, что выполнение требований РФ по оплате газа является нарушением санкций

Выполнение европейскими компаниями новых требований РФ по оплате импорта газа в соответствии с указом президента России от 31 марта представляет собой нарушение режима санкций Евросоюза, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.
"На вопрос о том, является ли нарушением санкций выполнение указа (президента РФ), ответ ясен: да", - сказал пресс-секретарь ЕК в четверг на брифинге в Брюсселе.
Он объяснил это тем, что российская сторона требует выполнения ряда дополнительных действий, тогда как контракт предусматривает, что обязательства покупателя выполнены, как только он заплатил в евро, долларах или иной валюте.
"Если контракт заключен в евро или долларах, обязательства предприятия заканчиваются, когда оно осуществило оплату в евро или долларах. Это то, что должны делать предприятия. Они должны выполнять свои контрактные обязательства. Если платеж засчитывается в рублях, то мы выходим из согласованного контекста, и тогда происходит обход санкций", - продолжил представитель ЕК.
По его словам, российские власти вводят усложненную систему, "которая в конечном счете предполагает ряд этапов, на которых предприятия будут платить в валюте, но оплата будет признана только когда эта валюта будет преобразована в рубли".
"В настоящее время вопрос в том, что происходит, если предприятие действует по правилам положений, предусмотренных российским указом? В конечном счете оно заплатит в валюте, которая будет конвертирована российскими органами по никем не контролируемым курсу и срокам на рублевом счете. И это ясно, как и было сказано, является нарушением действия санкций", - подытожил Мамер.
Президент РФ Владимир Путин подписал 31 марта указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.
Алиев обсудил со спецпредставителем генсека НАТО нормализацию отношений Азербайджана и Армении
Баку и Москва обсудили вопросы сотрудничества на Каспии, делимитацию азербайджано-армянской границы
Байрамов и Абдоллахиан обсудили повестку двустороннего сотрудничества и региональные процессы
Власти Швеции считают провальной политику интеграции мигрантов в шведское общество
Moderna запросила у американского регулятора разрешение на вакцинацию от COVID-19 детей до шести лет
Афганские СМИ сообщили о гибели не менее 13 человек в результате взрыва в Мазари-Шарифе
В Шуше ведется строительство семи жилмассивов
Автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша будет готова в 2024 году
Число беженцев из Украины за сутки выросло на 55 тыс. - ООН
Администрации США требуются дополнительные средства для передачи Украине артиллерии, систем ПВО, бронированных автомобилей - Байден
Ни одна страна не должна угрожать применением ядерного оружия - Байденv
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Yelo Bank открыл свои двери для детей с аутизмом
Студент, поступивший в докторантуру университета США: «Знаний, полученных в БВШН, мне хватило, чтобы перейти на обучение по конкурентоспособной специальности»
В Бакинской высшей школе нефти прошла церемония открытия III Международных научных конференций студентов и юных исследователей
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ