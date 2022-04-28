Цены на нефть ускорили подъем, Brent - $106,66 за баррель

Цены на нефть ускорили рост в ходе торгов в четверг после непродолжительного периода снижения утром.
Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:55 в четверг составляет $106,66 за баррель, что на $1,34 (1,27%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $103,95 за баррель, что на $1,93 (1,89%) больше итогового значения предыдущей сессии.
Днем ранее котировки прибавили в цене 0,3%, а с начала текущей недели Brent потеряла порядка 1%, WTI - подорожала на 0,4%.
Подъему цен способствуют растущие ожидания того, что ЕС продвинется в вопросе запрета импорта российской нефти, пишет Trading Economics.
Днем ранее "Газпром" приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу, поскольку компания не получила платежи за апрель в рублях.
В то же время трейдеры обеспокоены новой вспышкой коронавируса в КНР, которая может привести к падению спроса. Китайские власти ранее приняли решение о введении локдауна в крупном деловом центре страны - Шанхае. Такая же участь может грозить и Пекину, где уровень заболеваний неуклонно растет каждый день.
Между тем, как стало известно из отчета Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 691 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали изменения уровня запасов.
Цены на нефть демонстрируют волатильность в последние несколько сессий, переходя от роста к снижению.
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