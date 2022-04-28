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ТЭК 28.04.2022 21:17

ФРГ готова поддержать инициативу ЕС об эмбарго на поставки нефти из РФ

Германия готова поддержать инициативу Евросоюза о введении эмбарго на импорт нефти из России, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на немецких чиновников.

Берлин был одним из главных противников введения санкций в отношении российских нефти и газа, однако в среду представители ФРГ уведомили ЕС, что страна готова отказаться от своих возражений, если ей дадут достаточно времени, чтобы найти альтернативные источники поставок.

Федеративная республика изменила свое мнение после заключения соглашения с Польшей, которое позволит ей получать нефть от глобальных экспортеров через порт Гданьска, отмечают источники.

Польский порт расположен недалеко от немецкого Шведта, где находится нефтеперерабатывающее предприятие PCK, контролируемое "Роснефтью" и получающее нефть по трубопроводу "Дружба".

Портовая инфраструктура Гданьска приспособлена для приема супертанкеров, а также связана с трубопроводом "Дружба" через отдельную нитку, контролируемую Польшей. Таким образом, нефть, поставляемая в Гданьск, может быстро переправляться по трубопроводу на НПЗ PCK, заменяя таким образом поставки российского сырья, отмечают источники издания.

PCK, по их словам, было основным препятствием для поддержки Германией инициативы ЕС о введении эмбарго на российскую нефть, поскольку от этого предприятия зависят тысячи рабочих мест в регионе. До настоящего времени власти не видели альтернативы поставкам из РФ для этого НПЗ.

Соглашение с Польшей, о котором министр экономики ФРГ Роберт Хабек объявил в ходе визита в страну 27 апреля, было необходимо, поскольку ближайший к PCK порт - Росток - не имеет необходимых мощностей для приема супертанкеров.

Он отметил, что теперь Германия готова к возможности прекращения транспортировки нефти "Роснефтью", и такой сценарий больше не грозит катастрофой для экономики ФРГ."Роснефть является российской госкомпанией, и у нее нет интереса перерабатывать не российскую нефть", - сказал Хабек.

Если "Роснефть" откажется перерабатывать нефть зарубежных поставщиков, Германия может взять НПЗ под госуправление в соответствии с действующими в стране законами о защите стратегических активов, пишет WSJ. Ранее в этом месяце Берлин уже ввел внешнее управление в немецком подразделении "Газпрома" Gazprom Germania.

Согласно оценкам брюссельского аналитического центра Bruegel, страны ЕС ежедневно платят российским госкомпаниям порядка 1 млрд евро за поставки энергоресурсов.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ


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