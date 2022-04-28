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Экология 28.04.2022 22:54

Изменение климата грозит риском появления новых заболеваний, особенно в Азии и Африке - исследование

Климатические изменения могут привести к возникновению новых инфекционных заболеваний, особенно в Азии и Африке, сообщает издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature.

"Мы не говорим часто о климате в контексте заболеваний, которые могут передаваться от животных к людям. Наше исследование (...) сводит вместе два этих актуальных глобальных кризиса, перед которыми мы стоим", - заявил соавтор исследования преподаватель Джорджтаунского университета Колин Карлсон.

SCMP поясняет, что исследователи построили модель миграций 3 тыс. видов млекопитающих в следующие 50 лет при сценарии с ростом мировых температур на 2 градуса по Цельсию. При этом ученые уделяли внимание тому, как млекопитающие переносят болезни и передают их.

Согласно исследованию, климатические изменения приведут к тому, что среди млекопитающих к 2070 году могут появиться тысячи новых видов вирусов. В свою очередь возрастет риск перехода этих вирусов с животных на человека.

Однако ученые пояснили, что не обязательно все такие вирусы могут передаться людям и вызвать всплеск заболеваемости подобный пандемии COVID-19.

SCMP уточняет, что ученые не включили в анализ птиц и морскую фауну.

Исследователи отметили, что прежние исследования уделяли внимание связи между гибелью лесов, вымиранием фауны, торговлей дикими животными и распространением болезней с животных на людей.

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Тэги: МИР, КЛИМАТ, ИЗМЕНЕНИЯ, БОЛЕЗНИ


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