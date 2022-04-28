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Происшествия 28.04.2022 23:01

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту пожара на территории комплекса Azersun в Сумгайыте

В Сумгайыте на территории комплекса «Промышленный парк Azersun», принадлежащего одному из крупнейших холдингов Азербайджана – Azersun Holding – в четверг вечером произошел пожар, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

«Пожар начался в 17.20. На основе предварительного расследования было установлено, что пожар начался на месте сбора пластиковых отходов и затем перекинулся на продовольственные и другие склады», - подчеркивает ведомство.

В настоящее время пожар локализован и продолжается его тушение.

Генпрокуратура отмечает, что по факту пожара возбуждено уголовное дело по статье 225.2 (Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия).

«Следственные мероприятия с целью определения причин пожара и оценку нанесенного ущерба будут проведены после тушения пожара», - отмечает Генпрокуратура.

В свою очередь, в МЧС страны агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили, что для тушения пожара задействованы пожарные расчеты, а также два вертолета.

Р.Ахмедов

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Тэги: КОМПЛЕКС, ПОЖАР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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