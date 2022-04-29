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СНГ 29.04.2022 12:21

Президент Казахстана допускает проведение референдума по поправкам в Конституцию

Президент страны, председатель Ассамблеи народа Казахстана (АНК) Касым-Жомарт Токаев считает, что проведение референдума по поправкам в Конституцию укрепит курс страны на демократизацию.

"Когда готовились эти реформы, мы думали, что проект поправок в Конституцию будет рассмотрен парламентом. Это одна из процедур, установленных действующим законодательством. Однако предстоящие масштабные и значимые изменения окажут существенное влияние на будущее страны. Поэтому предлагаю провести республиканский референдум по поправкам в Конституцию", - сказал Токаев, выступая в пятницу на сессии АНК.

Он подчеркнул, что референдум - это важнейший демократический институт, однако в Казахстане он в последний раз проходил в 1995 году, когда утверждалась действующая Конституция.

"Затем был принят конституционный закон "О республиканском референдуме", который, тем не менее, ни разу не применен на практике. И это несмотря на то, что поправки в Конституцию с тех пор вносились четыре раза. Считаю, что изменение Конституции через всенародное голосование станет яркой демонстрацией народного волеизъявления", - отметил он.

"Референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны и укрепит наш курс на всестороннюю демократизацию и построение Нового Казахстана", - сказал он.

Изменения в Конституцию были инициированы президентом Токаевым и озвучены им в послании народу "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации" на совместном заседании палат парламента 16 марта. Изменения коснутся более 30 статей основного закона страны.

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