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Дальнее зарубежье 29.04.2022 12:06

В Южной Корее отменяют обязательное ношение масок на улице на фоне снижения заболеваемости COVID-19

В Южной Корее со следующей недели смягчат ограничения, касающиеся ношения масок на улице, сообщают южнокорейские СМИ.

С понедельника носить маску на улице нужно будет только в случае собраний группами более 50 человек или при посещении спортивных и культурных мероприятий на открытом воздухе с большим скоплением народа.

При этом, маски останутся обязательными в помещениях и на общественном транспорте.

До этого решения служб здравоохранения Южной Кореи, действовало обязательное ношение масок как на улице, так и в помещениях.

За последние 24 часа в стране выявили 50,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. В середине марта в Южной Корее ежедневно фиксировали по сотни тысяч новых случаев COVID-19 на фоне распространения штамма "омикрон".

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, МАСКИ, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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