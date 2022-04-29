В Южной Корее отменяют обязательное ношение масок на улице на фоне снижения заболеваемости COVID-19

В Южной Корее со следующей недели смягчат ограничения, касающиеся ношения масок на улице, сообщают южнокорейские СМИ.
С понедельника носить маску на улице нужно будет только в случае собраний группами более 50 человек или при посещении спортивных и культурных мероприятий на открытом воздухе с большим скоплением народа.
При этом, маски останутся обязательными в помещениях и на общественном транспорте.
До этого решения служб здравоохранения Южной Кореи, действовало обязательное ношение масок как на улице, так и в помещениях.
За последние 24 часа в стране выявили 50,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. В середине марта в Южной Корее ежедневно фиксировали по сотни тысяч новых случаев COVID-19 на фоне распространения штамма "омикрон".
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