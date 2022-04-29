Инфляция во Франции в апреле ускорилась до 5,4%, сильнее прогноза

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в апреле выросли на 5,4% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с мартовскими 5,1%.

Эксперты в среднем ожидали сохранения инфляции на уровне предыдущего месяца, свидетельствуют данные Trading Economics.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,5% после подъема на 1,6% в марте, обогнав прогноз, предусматривавший рост на 0,2%.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в апреле увеличились на 4,8% за год, рекордными темпами с октября 1985 года, и на 0,4% за месяц. Темпы повышения показателя в годовом выражении ускорились соответственно с 4,5% в марте, но замедлились с 0,8% для показателя в помесячном выражении.

Цены на энергоносители во Франции в апреле взлетели на 26,6% в годовом выражении (в марте рост составлял 29,2%), стоимость услуг возросла на 2,9% (2,3%). Цены на промышленные товары увеличились на 2,7% после роста на 2,1% в марте, а подъем стоимости продуктов питания ускорился до 3,8% с 2,9%.