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Дальнее зарубежье 29.04.2022 13:03

Верховный лидер талибов предупредил США о недопустимости вмешательства в дела Афганистана

США не должны вмешиваться во внутренние дела Афганистана, заявил в пятницу верховный лидер контролирующего Афганистан движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада.

"Исламский Эмират Афганистан (так называют талибы свое правительство) хочет нормальных отношений со странами региона и мира. Из Афганистана не исходит угроза другим странам, и мы также хотим, чтобы с нами взаимодействовали на основе взаимного уважения", - говорится в заявлении лидера талибов по случаю празднования завершения месяца поста Рамазан.

"Между Исламским Эмиратом и Соединенными Штатами существует обязывающее Дохинское соглашение, в соответствии с которым США не должны вмешиваться во внутренние дела Афганистана. Мы по-прежнему делаем упор на полное выполнение Дохинского соглашения и продвигаемся вперед в духе сотрудничества, а не давления", - отмечается в заявлении, которое цитируют афганские СМИ.

По мнению лидера талибов, "мир должен признать Исламский Эмират Афганистан и решать вопросы в рамках дипломатических норм и принципов".

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