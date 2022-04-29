Верховный лидер талибов предупредил США о недопустимости вмешательства в дела Афганистана

США не должны вмешиваться во внутренние дела Афганистана, заявил в пятницу верховный лидер контролирующего Афганистан движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада.

"Исламский Эмират Афганистан (так называют талибы свое правительство) хочет нормальных отношений со странами региона и мира. Из Афганистана не исходит угроза другим странам, и мы также хотим, чтобы с нами взаимодействовали на основе взаимного уважения", - говорится в заявлении лидера талибов по случаю празднования завершения месяца поста Рамазан.

"Между Исламским Эмиратом и Соединенными Штатами существует обязывающее Дохинское соглашение, в соответствии с которым США не должны вмешиваться во внутренние дела Афганистана. Мы по-прежнему делаем упор на полное выполнение Дохинского соглашения и продвигаемся вперед в духе сотрудничества, а не давления", - отмечается в заявлении, которое цитируют афганские СМИ.

По мнению лидера талибов, "мир должен признать Исламский Эмират Афганистан и решать вопросы в рамках дипломатических норм и принципов".