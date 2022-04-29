Лукашенко считает, что проблем с топливом в Белоруссии не будет

В Белоруссии проблем с топливом не ожидается, заявил президент страны Александр Лукашенко в пятницу.

"С топливом, думаю, проблем не будет. На внутреннем рынке у нас абсолютно не будет никаких проблем с топливом", - заявил он во время поездки в Чечерский район Гомельской области. Слова Лукашенко приводит пресс-служба президента.

Глава государства также потребовал от ответственных должностных лиц серьезнее заниматься вопросами мелиорации земель.

"Это государственный вопрос. Дороги, мелиорация, плодородие земель - это наш вопрос. Надо спасать эти земли сейчас", - сказал Лукашенко.