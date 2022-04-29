Китай вывел на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли

Китай в пятницу успешно вывел на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли серии SuperView Neo 1, сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).
"29 апреля в 12:11 по Пекинскому времени (7:11 мск) с центра запусков Цзюцюань на ракете-носителе "Чанчжэн-2C" были запущены спутники SuperView Neo 1-01 и -02 ", - говорится в сообщении CASC.
По данным корпорации, запуск был осуществлён в интересах дочернего предприятия CASC - China Siwei, которое занимается разработкой и внедрением технологий в сферах геодезии и картографии, а также является ведущей китайской компанией по предоставлению данных со спутников и геопространственной информации.
Спутниковые аппараты SuperView Neo 1-01 и SuperView Neo 1-02 были разработаны Китайской академией космических технологий (CAST). Оба спутника используются для дистанционного зондирования Земли и обладают сверхвысоким пространственным разрешением 0,5 м.
Среди их задач: мониторинг окружающей среды, сбор данных для создания экологичной среды, предупреждение и борьбы со стихийными бедствиями. Также спутники планируют использовать в сферах сбережения водных ресурсов, формирования 3D изображений и моделирования городских планов на основе получаемых данных.
Двухступенчатая ракета-носитель "Чанчжэн-2C" спроектирована и создана Китайским исследовательским институтом ракетной техники (CALT). Она способна выводить до 3850 кг полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, до 1400 кг на солнечно-синхронную и 1250 кг на геопереходную орбиты.
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