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Транспорт и связь 29.04.2022 11:52

Маск продал акции Tesla на $4 млрд после заключения сделки с Twitter

Американский миллиардер Илон Маск продал 4,4 млн акций основанной им компании Tesla Inc., следует из регуляторных документов, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Маск совершал сделки на бирже во вторник и четверг - то есть через два дня после заключения сделки с Twitter Inc. суммой $44 млрд. Цена продаваемых акций варьировалась от $870 до $1 тыс. за бумагу, следует из документов. Таким образом миллиардер смог привлечь порядка $4 млрд.

До продажи акций на этой неделе Маску принадлежало примерно 17%, или более 171 млн акций, согласно данным FactSet.

В рамках сделки с Twitter бизнесмен должен выделить $21 млрд из собственных средств. В эту сумму включено кредитное финансирование в объеме $12,5 млрд, которое миллиардер взял под залог акций Tesla стоимостью более $62,5 млрд. Сама компания и несколько банков при этом применили правило, в соответствии с которым Маск должен увеличить количество акций в залоге в случае, если бумаги Tesla упадут в цене.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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