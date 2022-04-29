ЕС может сыграть активную роль в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что ЕС может сыграть активную роль в вопросе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

«ЕС может сыграть очень активную роль в вопросе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Мы это поддерживаем и уже видим плоды работы. (…) Брюссель стал для меня основным местом визитов», - сказал Алиев в пятницу на встрече с участниками международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество», передает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, ЕС для Баку является очень важным партнером, так как между сторонами имеется большая повестка сотрудничества: торговля, энергетика, транспорт, а также гуманитарные вопросы.

Алиев отметил, что на финальной стадии находится разработка нового соглашения о стратегическом партнерстве с ЕС и «документ может быть скоро подписан».

Президент подчеркнул, что Азербайджан рассчитывает на получение от ЕС финансовой помощи, соизмеримой по объемам и условиям помощи, которую намерен Брюссель оказать Армении. «Такое решение будет справедливым по отношению к обеим странам», - добавил Алиев.

Х.Насирзаде