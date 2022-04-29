ЦБ Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 7,75%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оставил учетную ставку на уровне 7,75%. Об этом заявил председатель ЦБА Талех Казымов на онлайн пресс-конференции в пятницу. По его словам, нижний порог процентного коридора сохранен на уровне 6,25%, верхний – 9,25%. Как сообщалось ранее, ЦБ Азербайджане с сентября 2021 года по март 2022 года на пяти заседаниях подряд принимал решение о повышении учетной ставки. Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».