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Макроэкономика 29.04.2022 12:09

ЦБ Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 7,75%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оставил учетную ставку на уровне 7,75%.

Об этом заявил председатель ЦБА Талех Казымов на онлайн пресс-конференции в пятницу.

По его словам, нижний порог процентного коридора сохранен на уровне 6,25%, верхний – 9,25%.

Как сообщалось ранее, ЦБ Азербайджане с сентября 2021 года по март 2022 года на пяти заседаниях подряд принимал решение о повышении учетной ставки.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦБА, СТАВКА, УЧЕТНАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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