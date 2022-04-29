Азербайджан будет укреплять армию, чтобы обезопасить себя от любых рисков реваншизма со стороны Армении – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что примирение с Арменией – нелегкий процесс, но этому процессу нет альтернативы.

«Азербайджанское общество с пониманием относится к процессу мирного договора с Арменией. Это нелегко, мы это понимаем, но нам не нужна другая война. В то же время мы должны обезопасить себя от любых возможных реваншистских рисков со стороны Армении. Поэтому с одной стороны мы должны укреплять нашу армию, а с другой – готовить азербайджанское общество к миру», - сказал Алиев в пятницу на встрече с участниками международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество», передает «Интерфакс-Азербайджан».

Президент предложил налаживать контакты между Азербайджаном и Арменией на уровне гражданского общества - НПО, журналистов. «Это должно стать фундаментом (к будущему примирению – ИФ). Да, это долгосрочный процесс, но альтернативы у нас нет», - добавил Алиев.

Э.Шафиев