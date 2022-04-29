Турецкая Corendon Airlines запустила рейсы Анталья-Москва

Турецкая авиакомпания Corendon Airlines начала летать по маршруту Анталья-Москва, сообщил аэропорт "Шереметьево", который обслуживает эти рейсы. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю на самолетах Boeing 737-800. Рейсы в Анталью из "Шереметьево" также выполняют российские компании Pegas Fly и AZUR air, следует из расписания аэропорта.

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