Санкции против РФ не оказали пока негативного влияния на объемы торговли с Азербайджаном, но нужно посмотреть, что нужно сделать в таких условиях - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что санкции против России на данный момент не оказали негативного влияния на азербайджано-российские торговые отношения.

«Пока, до сих пор, мы не видели никакого негативного влияния антироссийских санкций. Но мы не знаем, как будут развиваться события, что произойдет в ближайшие полгода или год, если санкции сохранятся», - сказал Алиев в пятницу на встрече с участниками международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество», передает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, торговые отношения Азербайджана с Россией достаточно диверсифицированы, объем товарооборота растет. «Но в условиях санкций в отношении РФ нужно понять, что будет – в торговле, денежных переводах. Мы должны посмотреть, что можем сделать в таких условиях, какие решения принять», - отметил он.

Алиев подчеркнул, что 26 апреля в Баку состоялось заседание азербайджано-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, на которой обсуждались дальнейшие шаги. «Для наших фермеров Россия является самым крупным рынком. Для российских производителей наш рынок тоже имеет большое значение. У нас отрицательное сальдо во внешней торговле, мы больше покупаем в России, чем продаем. Но наш экспорт в Россию растет», - добавил президент.

Р.Ахмедов