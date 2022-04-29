Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7887 RUR   0.0234 GBR   2.1249 TRY   0.1149

Цена на нефть

28.04 $/bbl +/- WTI 105.36 +3.34 Brent 107.59 +2.27

Погода в Баку

  ночь день

29.04.2022 12:52

AZAL начинает полеты из Нахчывана в Гянджу

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) с 6 мая открывает рейсы из Нахчывана в Гянджу и обратно.

«Полеты по направлению Нахчыван-Гянджа-Нахчыван будут выполняться дважды в неделю – по вторникам и пятницам», - сообщает авиакомпания.

Стоимость авиабилета составит 60 манатов в одну сторону, включающая багаж (до 23 кг) и ручную кладь (до 10 кг).

В ближайшие дни билеты по этому направлению будут доступны на сайте авиакомпании www.azal.az.

Приобрести авиабилеты на рейсы по маршруту Нахчыван-Гянджа-Нахчыван можно также в офисах продаж AZAL в Баку, Нахчыване и Сумгайыте.

Авиакомпания подчеркивает, что в связи с началом выполнения полетов из Нахчывана в Гянджу, с 6 мая по вторникам и пятницам будут дополнительные рейсы на маршруте Баку-Нахчыван-Баку.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: AZAL, НАХЧЫВАН, ГЯНДЖА


Похожие новости


AZAL с 1 февраля утроит число ежедневных рейсов из Баку в Нахчыван AZAL с 19 ноября возобновляет рейсы из Баку в Нахчыван AZAL с 26 сентября увеличит число рейсов из Баку в Нахчыван AZAL с 7 июля будет продавать билеты на рейсы в Нахчыван по новым правилам

Политика

Экономика

Общество

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az