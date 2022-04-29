Аэрофлот c 6 мая запустит рейсы в Анталью и Стамбул на A330

"Аэрофлот" c 6 мая возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул, говорится в сообщении компании.

Полеты в эти города будут выполняться до двух раз в день на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330.

В начале марта "Аэрофлот" отменил все международные перелеты, кроме рейсов в Минск. Решение последовало за рекомендацией Росавиации: регулятор призвал авиакомпании приостановить полеты за рубеж во избежание арестов иностранных самолетов, которые начались после введения санкций Евросоюза против РФ.

Совет директоров "Аэрофлота" на заседании 25 апреля планировал обсудить досрочный выкуп восьми Airbus A330-300 по сделкам финансовой аренды.